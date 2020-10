VfB-Chef Hitzlsperger für Gehaltsobergrenze im Profifußball

Von Aalener Nachrichten

Eine Person ist am Donnerstagmorgen an den Bahngleisen in Oberkochen schwer verletzt worden. Das hat die Deutsche Bahn gegen 8.03 Uhr gemeldet. Es gab einen Notarzteinsatz. Die Strecke musste zwischen Oberkochen und Unterkochen gesperrt werden, dadurch wurde der Zugverkehr bis zum Aalener Hauptbahnhof beeinträchtigt. Laut Angaben der Polizei handelt es sich um einen Personenunfall. Die Sperrung wurde um 9.12 Uhr aufgehoben.