VfB bestätigt Verpflichtung von Petras

Michal Petras ist der vierte und damit letzte Außenangreifer des VfB Friedrichshafen für die Saison 2018/19. Der slowakische Nationalspieler hat für zwei Jahre beim Volleyball-Bundesligisten unterschrieben. Wie die „Schwäbische Zeitung“ bereits berichtet hat, wechselt Petras vom slowakischen Club SK Posojilnica Aiich/Dob nach Friedrichshafen.

Petras verfügt über einen „hervorragenden Sprungaufschlag“, wie VfB-Trainer Vital Heynen sagt. „Ich habe ihn vergangenen Sommer zum ersten Mal gesehen. Er ist ein junger Spieler mit viel Potenzial und passt deshalb sehr gut zu uns.“ In der vergangenen Saison wurde Petras zum besten Spieler in der österreichischen Liga gewählt. In der deutschen Bundesliga muss er sich erst etablieren. Heynen vergleicht den 21-Jährigen nicht nur wegen des Alters mit dem anderen Zugang Adrian Aciobanitei: „Beide Spieler sind ehrgeizig und werden alles geben, um sich weiterzuentwickeln.“

Petras, der auch auf der Diagonalposition eingesetzt werden kann, sieht das ähnlich. Vor dem internen Kräftemessen mit David Sossenheimer, Athanasios Protopsaltis und Adrian Aciobanitei scheut er sich nicht. „Was kann einer Mannschaft denn Besseres passieren, als dass vier Spieler unbedingt in die Starting Six wollen?“, fragt er. „Ich liebe solche Herausforderungen.“ Michal Petras ist selbstbewusst, zeigt sich allerdings auch demütig. „Dass Vital Heynen mich angerufen hat, hat mich doch ein bisschen überrascht“, gibt er zu. „Immerhin gehört Vital zu den besten Trainern auf diesem Volleyballplaneten.“ Der Wechsel zum VfB sei seine „bislang größte Chance“ in seiner Karriere.