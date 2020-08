Vetter kritisiert DM-Absagen: „Nicht nachvollziehbar“

An der Baustelle in der Gartenstraße geht es für Busse seit Wochen eng zu, es kommt mitunter zu Verspätungen: Länger als eine Stunde standen mehrere Busse an der neuralgischen Ecke Gartenstraße/Möttelinstraße am Mittwochabend im Stau. Ursache war ein Falschparker, der die Stelle für Gelenkbusse unpassierbar gemacht hat. So wurde der Weg für den Verkehr wieder freigemacht.

Fahrgast: „Das ist wahnsinnig eng“ Die Gartenstraße wird vom Frauentor her neu asphaltiert und ist auf dem entsprechenden Abschnitt für Autos gesperrt.