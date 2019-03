Vettels Ferrari-Teamkollege Leclerc holt Bahrain-Pole

In der Kiosk-Toilette am Ehinger Bahnhof ist am Freitagmorgen eine tote Person aufgefunden worden. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Dabei soll es sich um einen 41 Jahre alten Mann aus dem Alb-Donau-Kreis handeln.

Wie die Polizei am späten Freitagabend auf Nachfrage mitteilt, starb der Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand an einer Überdosis Drogen. Um welche Art von Drogen es sich dabei handelt, sei noch unklar.