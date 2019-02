Vettel startet mit mehr als einer Renndistanz und Bestzeit

Sebastian Vettel ist verheißungsvoll in die entscheidende Phase der Vorbereitung auf den Titelkampf der Formel 1 gestartet.

Der viermalige Weltmeister absolvierte mit seinem neuen Ferrari SF90 auf Anhieb mehr als eine Renndistanz bis zur Mittagspause des ersten offiziellen Testtages und stellte vorerst auch die Bestzeit auf. Vettel drehte 72 Runden und damit die meisten der neun Fahrer, die zunächst im Einsatz waren.

Für seine schnellste Runde auf dem 4,655 Kilometer langen Grand-Prix-Kurs bei Barcelona benötigte der gebürtige Heppenheimer 1:18,161 Minuten. Er unterbot damit bereits die Bestzeit (1:19,673) der ersten Testwoche vor einem Jahr auf dem Kurs, der als perfekter Gradmesser gilt. Die Renndistanz auf der Strecke beträgt 66 Runden.

Zweitschnellster war in den ersten vier Stunden am Montag der Mexikaner Sergio Perez von Racing Point, er kam aber nur auf 20 Runden. 69 schaffte Valtteri Bottas im Mercedes. Der 29 Jahre alte Finne fuhr die drittschnellste Runde, er wird den W10 nach der Pause an den fünfmaligen Weltmeister Lewis Hamilton übergeben.

In 1:20,127 Minuten war Bottas über zwei Sekunden langsamer als Vettel. Auf Rang vier folgte dessen ehemaliger Teamkollege Kimi Räikkönen, der in dieser Saison für das ehemalige Sauber-Team aus der Schweiz, neuerdings Alfa Romeo, fährt. Max Verstappen wurde im Red Bull mit Honda-Motor Fünfter.

Die Zeiten und damit Platzierungen haben allerdings nur eingeschränkte Aussagekraft. Die Teams haben unterschiedliche Testprogramme, die sie in den ersten vier Tagen abspulen. Vom 26. Februar bis zum 1. März dürfen sie dann noch einmal auf dem Kurs in Katalonien ihre Autos auf den Saisonstart am 17. März im australischen Melbourne vorbereiten.

Wissenswertes zu den Testfahrten auf Formel-1-Homepage

Details zum neuen Ferrari

Details zum neuen Mercedes