Vettel Schnellster im ersten Training von Spa

Von Schwäbische Zeitung

30 000 Euro war das höchste Gebot beim 61. Fohlenmarkt in Riedlingen. Das Elitefohlen kommt in einen Springstall in Baden-Württemberg, ließ Auktionsleiter Fritz Fleischmann wissen. Er selbst äußerte sich nach der Veranstaltung zufrieden mit dem Verlauf. Die erzielten Spitzenpreise seien marktgerecht, die Rückkaufquote sei unterdurchschnittlich. Allerdings erhielten sechs von 60 Fohlen kein Gebot. Fotos: Georg Kliebhan