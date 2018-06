Vettel holt Pole in Montréal - Hamilton nur Vierter

Sebastian Vettel hat sich erstmals nach fünf Jahren wieder die Pole Position zum Großen Preis von Kanada gesichert. Der viermalige Formel-1-Weltmeister verwies im Ferrari Mercedes-Pilot Valtteri Bottas um 0,093 Sekunden auf den zweiten Platz.

Dritter wurde der Niederländer Max Verstappen im Red Bull vor dem WM-Führenden und sechsmaligen Kanada-Sieger Lewis Hamilton.

Für Vettel war es die vierte Pole in dieser Saison und die insgesamt 54. in seiner Karriere. Seinen bisher einzigen Sieg auf dem Circuit Gilles Villeneuve holte sich der Heppenheimer wie auch seine letzte Kanada-Pole 2013. Vor dem siebten von 21 Saisonrennen am Sonntag (20.10 Uhr MESZ) führt Hamilton in der Gesamtwertung mit 110 Punkten vor Vettel (96) und dem australischen Red-Bull-Piloten Daniel Ricciardo (72).

Homepage Grand Prix von Kanada - englisch

Zahlen und Daten zum Grand Prix von Kanada

Gesamtstand Fahrer

Gesamtstand Teams