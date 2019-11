Vettel beim Abschlusstraining in Abu Dhabi nur Fünfter

Knapp 80 junge Menschen haben am Freitag auf dem Sigmaringer Leopoldsplatz für Klimaschutz demonstriert. Dabei sammelten die Fridays for Future-Aktivisten auch Unterschriften für eine Petition zum Ausruf des Klimanotstands. Die Liste soll dem Sigmaringer Gemeinderat übergeben werden. Was die jungen Leute selbst für das Klima tun, können Sie in unserer Bildergalerie nachlesen.