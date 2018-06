Verwirrung um Airich: Doping-Sperre oder Verleumdung?

Hamburg (dpa) - Verwirrung um Profi-Boxer Konstantin Airich: Der Hamburger Schwergewichtler will am Samstag im Vorprogramm der WM von Vitali Klitschko in Moskau boxen. Als sein Gegner um einen unbedeutenden Titel des Verbandes WBC ist der Russe Wjatscheslaw Glaskow vorgesehen.

Zuvor hatte Airichs Boxstall Arena gemeldet, der 33 Jahre alte Profi sei wegen Dopings für ein Jahr gesperrt worden. Airich sagte der Nachrichtenagentur dpa, ihm sei nichts von einem positiven Dopingbefund und einer Sperre bekannt. Der Arena-Stall hätte ihm mit einer erfundenen Doping-Sperre gedroht, sollte er in Moskau boxen.

Arena-Sprecher Malte Müller-Michaelis wies die Vorwürfe zurück. Das Dopingvergehen soll den Kampf von Airich am 19. Mai in Pharr/Texas gegen den Kubaner Odlanier Solis betreffen. Müller-Michaelis liegt nach eigenen Angaben ein Schreiben der texanischen Box-Kommission über ein Dopingvergehen Airichs vor, datiert vom Juli dieses Jahres.

Dem deutschen Box-Verband ist das Vergehen nicht bekannt, da der gebürtige Kasache Airich sich dem lettischen Boxverband angeschlossen hat und von diesem sanktioniert wird.

Zudem hat Airich behauptet, Arena würde ihm 13 000 Euro aus dem letzten Kampf gegen Solis schulden. „Wenn sie mir kein Geld geben, boxe ich eben für andere“, sagte Airich. „Wir haben alle Kämpfe bezahlt. Er wollte aber einen Vorschuss für nächste Kämpfe. Das haben wir abgelehnt“, sagte Müller-Michaelis.