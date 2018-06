Verteidigt Deutschland den Titel?

„Die Bayern-Achse ist eingespielt.“ (Pro, von Robert Kolm)

Schland oh Schland, ich bin von dir begeistert. Zumindest fußballerisch. Deshalb steht es für mich auch völlig außer Frage, dass Deutschland den WM-Titel verteidigen wird. Gut, die Statistik ist gegen uns. Eine Titelverteidigung gelang bis heute nur zweimal: 1934 und 1938 wurde Italien Weltmeister (diesmal gar nicht erst dabei, hehe) und Brasilien, die 1958 und 1962 die WM gewinnen konnten. Warum ich trotzdem guter Dinge bin? Zunächst ist da natürlich die Bayern-Achse. Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich und Thomas Müller sind bestens aufeinander eingespielt. Und Müller ist sowieso „Mister WM“ – ihm gelangen 2010 und 2014 je fünf Tore. Den Lauf wird er fortsetzen. Dann – fünf Euro ins Phrasenschwein – ist Deutschland eine Turniermannschaft. Sorry, aber das ist nun mal so. Wir werden schwach gegen Mexiko starten, dann aber immer besser werden. Und weil die Italiener nicht mitspielen dürfen, droht uns auch von dort diesmal keine böse Überraschung. Also, pack mas!

„Frankreich ist so stark wie zuletzt 1998.“ (Contra, von Thorsten Kern)

Die teils dürftigen Auftritte in den letzten Testspielen vor der WM sollen nicht als Maßstab herhalten. Gegen Österreich und Saudi-Arabien fehlte einfach alles – Lust, Einsatz und Spielfreude. Das wird am Sonntag, wenn es gegen Mexiko geht, ganz anders sein.

Dennoch steht für mich fest: Auch Deutschland wird es nicht schaffen, seinen WM-Titel zu verteidigen. Wie zuletzt Brasilien, Italien und Spanien werden auch Jogi Löw und Co. die Mission Titelverteidigung nicht erfolgreich abschließen. Nicht, weil die Deutschen nicht gut genug wären. Sondern, weil es Mannschaften gibt, die besser sind. Mein Tipp? Frankreich. Die „Equipe Tricolore“ hat die wohl beste Mannschaft seit dem WM-Triumph 1998 zusammen. Trainer Didier Deschamps hat seine Stars – anders als mancher seiner Vorgänger – absolut im Griff, genießt Vertrauen bei Mannschaft, Verband und Fans und lässt erfrischend offensiv spielen. Quasi als Bonbon dazu: die für mich schönste Nationalhymne der Welt. In diesem Sinne „allez les bleus“!