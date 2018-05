Vermummte prügeln in Kiew auf Liverpool-Fans ein

Etwa 100 rechtsradikale Hooligans haben am Pfingstmontag nach dem Pokalfinale des SSV Ulm gegen den TSV Ilshofen in völlig überfüllten Zügen von Stuttgart nach Ulm randaliert und unbeteiligte Fahrgäste belästigt. Die Bundespolizei ermittelt. Die Deutsche Bahn bestätigte die Vorfälle. Der Vorstand des SSV 1846 Ulm distanziert sich von den Hooligans, mahnt aber an, das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen abzuwarten.

Schon die Abreise nach dem Spiel, das die Ulmer Spatzen gewannen, verläuft denkbar chaotisch.