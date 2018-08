Verletzungssorgen um Augsburger Stürmer Finnbogason

Trotz der Verletzungssorgen um Topstürmer Alfred Finnbogason will der FC Augsburg auf dem Transfermarkt voraussichtlich nicht mehr aktiv werden.

„Natürlich fehlt uns ein fitter Alfred, aber wir haben auch schon gute Spiele ohne ihn gemacht. Jetzt ist die ganze Mannschaft gefordert“, zitierte die „Bild“-Zeitung Manager Stefan Reuter.

Der 29-jährige Isländer leidet unter einer Entzündung der Patellasehne im Knie. Finnbogason wird daher am Sonntag in der ersten DFB-Pokal-Runde beim TSV Steinbach fehlen. Auch ein Einsatz zum Bundesligastart am 25. August bei Fortuna Düsseldorf ist fraglich. „Ich will das ohne Druck und Stress aufarbeiten“, sagte Trainer Manuel Baum der „Augsburger Allgemeinen“ und will einen Rückfall bei Finnbogason vermeiden. Neben dem Nationalspieler fehlt im Sturm definitiv auch Julian Schieber (Knieverletzung). Eine Alternative wäre der Venezolaner Sergio Cordova.

Tabelle Bundesliga

Kader FC Augsburg

Spielplan FC Augsburg

Spielerstatistiken FC Augsburg

Alle News FC Augsburg

Verein auf Twitter