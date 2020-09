Verletzter Man-City-Stürmer Agüero fällt lange aus

Der englische Premier-League-Club Manchester City muss womöglich zwei Monate lang auf seinen Top-Torjäger Sergio Agüero verzichten.

„Wir wussten, dass die Verletzung schwierig war“, sagte Trainer Pep Guardiola zu Reportern. „Ich denke, in ein oder zwei Monaten wird er bereit sein.“

Agüero war Mitte Juni in Barcelona am linken Knie operiert worden. Der 32 Jahre alte argentinische Fußball-Nationalspieler hatte sich kurz zuvor im Spiel gegen den FC Burnley verletzt. Vizemeister Manchester City startet am 21. September (21.15 Uhr) in Wolverhampton in die neue Premier-League-Saison.

