Verletzter FV-Torwart Haris Mesic: „Auf der Tribüne wäre ich zu nervös“

Der FV Ravensburg hat am Samstag um 14 Uhr den FC 08 Villingen zu Gast in der Cteam-Arena. Der FV liegt nach sechs Spielen in der Oberliga auf Rang fünf, Villingen ist Neunter. Im Achtelfinale des WFV-Pokals trifft Ravensburg auswärts auf den Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd. Gespielt werden soll am 3. Oktober um 15 Uhr.