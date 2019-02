Verheerender Auftritt ohne Cheftrainer

Erwartet wurde eine Reaktion der Ravensburg Towerstards nach dem Rauswurf von Trainer Jiri Ehrenberger. Allerdings nicht solch eine. Nach einem desolaten Auftritt bei den personell dezimierten Bayreuth Tigers verloren die Ravensburger am Sonntag in der Deutschen Eishockey-Liga 2 mit 3:5. „Bayreuth hat in den richtigen Momenten die Tore gemacht“, sagte Towerstars-Teammanager Raphael Kapzan. Das war jedoch nur die halbe Wahrheit.

Nach der Entlassung von Ehrenberger hatte Towerstars-Geschäftsführer Rainer Schan auch die Mannschaft in die Pflicht genommen. „Beide Parteien sind verantwortlich für die Situation“, meinte Schan. „Die Jungs haben jetzt keine Ausreden mehr. Wir werden schauen, wie sie reagieren.“ Die Antwort nach dem ersten Drittel konnte nur lauten: verheerend. In den weiteren 40 Minuten wurde es nicht wirklich besser.

Die Jungs haben jetzt keine Ausreden mehr. Wir werden schauen, wie sie reagieren. Towerstars-Geschäftsführer Rainer Schan

Es war ein ganz schwacher Auftritt der Ravensburger, wohl der schwächste seit Wochen. Nach vorne ging – abgesehen von einem Solo von Robbie Czarnik in der dritten Minute und einem Schuss von Sören Sturm in Überzahl in der 19. Minute – gar nichts. In der Defensive wirkten die Towerstars ab und an konfus. Und sie waren viel zu pomadig. Nach einem leichten Scheibenverlust der Towerstars in der neutralen Zone legte Juuso Rajala quer zu Timo Gams, der das Tor aber verfehlte. In der zwölften Minute hatte Simon Mayr an der blauen Linie alle Zeit der Welt, der Puck schlug, abgefälscht von Ville Järveläinen, rechts ein zum 1:0 für Bayreuth.

Die Ravensburger Interimstrainer Marc Vorderbrüggen und Christoph Jäger sowie Teammanager Raphael Kapzan hatten in der ersten Pause gleich die erste große Aufgabe. Sie mussten die verunsicherten Spieler irgendwie auf Kurs bringen. Die ersten 20 Minuten waren eines Spitzenteams der DEL2 nicht würdig. Zumal die Bayreuther wegen Verletzungen und einer Grippewelle dezimiert waren. Nur fünf Verteidiger und acht Stürmer hatte Trainer Petri Kujala zur Verfügung. „Riesenkompliment an meine Mannschaft“, sagte der Ex-Ravensburger. „Wir haben es sehr clever gespielt.“

Fünf Tore in fünf Minuten

Das reichte gegen vollkommen desolate Towerstars, um im zweiten Drittel innerhalb von fünf Minuten zu vier weiteren Toren zu kommen. Das zweite Drittel begann zwar mit einer Großchance für Robin Just und einer starken Parade von Bayreuths Goalie Timo Herden. „Da sind wir eigentlich gut gestartet“, meinte Kapzan. Doch dann zerlegten sich die Towerstars quasi selbst.

Da sind wir eigentlich gut gestartet. Teammanager Raphael Kapzan

Calvin Pokorny leistete sich eine unnötige Strafe, Simon Mayr zog von der blauen Linie ab, Tim Richter fälschte die Scheibe ab zum 2:0. Dann saß Thomas Supis draußen, Ville Järveläinen erhöhte auf 3:0. Die Towerstars waren in dieser Saison schon mal das beste Team in Unterzahl, davon war am Sonntag nicht mal der kleinste Ansatz zu erkennen. Benjamin Kronawitter nutzte die Konfusion der Ravensburger schließlich noch zum 4:0 aus. Zwar verkürzte Ondrej Pozivil auf 1:4, doch nur 20 Sekunden später traf Juuso Rajala freistehend zum 5:1.

Ravensburgs Trainer nahmen ihre Auszeit, Kapzan redete auf die Spieler ein. Dazu nahmen sie Jonas Langmann vom Eis, Michael Boehm kam rein. Doch es half alles nichts, die Towerstars enttäuschten komplett. Bayreuth hatte zwar fünf Spieler weniger in der Aufstellung als Ravensburg, war aber in allen Belangen klar besser. Etwa beim Goalie: Herden zeigte gegen Vincenz Mayer in der 44. Minute eine super Parade.

Danach gab es lange nichts, ehe Ondrej Pozivil seinen Platz nutzte und zum 2:5 traf. Neun Minuten vor dem Ende hatte das aber nur noch statistischen Wert. Denn um die Wende zu schaffen, hätten die Towerstars mächtig aufdrehen müssen. So gab es nur noch das 3:5 durch David Zucker. „Wir haben gezeigt, dass wir Tore schießen können“, sagte Kapzan. „Das kam nur zu spät.“ Viel zu spät.

Während sich Schan ab Montag auf die Trainersuche macht, müssen Kapzan, Jäger und Vorderbrüggen die Mannschaft auf die Partie am Dienstag in Freiburg einstellen. Ein anderer Auftritt wird nötig sein.

Mehr entdecken: Towerstars lassen Sieg fahrlässig liegen

Mehr entdecken: Towerstars trennen sich von Ilkka Pikkarainen