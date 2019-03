Verfahren um WM-Affäre: Schweizer Ermittler befragen Blatter

Weingarten (olli) - Eine beschädigte Gasleitung hat in Weingarten am späten Dienstagvormittag einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten ausgelöst. Gegen 11 Uhr wurde die Leitung bei Bauarbeiten in einem Imbiss in der Brechenmacherstraße beschädigt. In der Folge trat Gas aus, welches zunächst nicht identifiziert werden konnte. „Man wusste nicht, um welchen Stoff es sich handelt“, sagte Weingartens Feuerwehrkommandant Horst Romer auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.