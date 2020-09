Verdasco nach positivem Corona-Test nicht bei French Open

Es tut sich was im Ellwanger Einzelhandel. Die Schaufenster der Marienstraße 26 sind abgehängt. An der Scheibe prangt ein neuer Schriftzug. In schlichten Lettern ist „mkono“ zu lesen. Wo zuletzt ein Telefonladen war, öffnet in Kürze Ellwangens erster Pop-up-Store. Aber was hat es damit auf sich?

Hinter „mkono“ steckt ein junges Paar – Julia Winkler, 27, und Maximilian Weiß, 28. Sie sind, wie sie sagen, echte Ellwanger, leben seit einem Jahr wieder hier und wollen jetzt mit einem Online-Shop für Wohnaccessoires, Kleinmöbel und ...