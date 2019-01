Verdammt lang her: Towerstars in Torlaune

Wer am Sonntagabend herausfinden wollte, wann die Ravensburg Towerstars in der DEL2 letztmals gegen ein Topteam in eigener Halle gewonnen hatten, brauchte etwas Zeit. Denn er musste bis in den November zurückblättern, als Siege gegen Bad Nauheim (4:2) und Bietigheim (8:5) gelangen. Auch ohne den Blick auf den Spielplan wusste jeder in der CHG-Arena in Ravensburg, dass es jedenfalls verdammt lang her war. Entsprechend groß war der Jubel über das überzeugende, begeisternde, vielleicht befreiende 6:1 im Derby gegen den ESV Kaufbeuren.

Gar nicht mal so klein waren die Zweifel zuletzt gewesen, ob die Towerstars auf der Zielgeraden dieser Hauptrunde wieder zu der Form und der Qualität finden würden, die sie in der ersten Saisonhälfte ausgezeichnet hatten. Mögen die Zweifel auch nach dem dritten Derbysieg im dritten Spiel gegen Kaufbeuren noch nicht restlos beseitigt sein, so ist zumindest klar: Die Mannschaft um den überragenden Kapitän Vincenz Mayer, der doppelt traf und zum besten Spieler ernannt wurde, kann es noch.

Coach Jiri Ehrenberger wusste, was der Schlüssel zum Erfolg war: „Wir haben nach längerer Zeit wieder ein paar Mal komplett trainiert.“ Es ist keine neue Erkenntnis, dass bei den Towerstars alles passen muss, um große Spiele gegen große Gegner wie Kaufbeuren zu zeigen. Da reichte schon, dass Goldhelm Andreas Driendl sich erkrankt vor dem Spiel am Freitagabend bei den Dresdner Eislöwen abmeldete, um an entscheidender Stelle geschwächt zu sein. Am Sonntag gegen Kaufbeuren war der Towerstars-Topscorer wieder dabei – und zeigte etwa mit seiner Übersicht beim zweiten Ravensburger Tor, warum er so wichtig für diese Mannschaft ist. Er, der inzwischen auf 35 Vorlagen in 35 Spielen kommt, sah den im Powerplay frei stehenden Mathieu Pompei, spielte ihn mustergültig an – und der Kanadier verwertete ohne große Mühe.

„Wir haben unsere Chancen gut ausgenutzt“, freute sich Ehrenberger über die Torlaune, der auch die Treffer im Nachschuss lobte. Gemeint war damit vor allem Daniel Pfaffenguts 1:0 nach nicht einmal vier Minuten, das er sich leidenschaftlich an ESV-Goalie Stefan Vajs vorbei erstocherte. Es war ein frühes Sinnbild dafür, was in den etwas mehr als 56 Minuten danach zu besichtigen war: Die Towerstars waren dermaßen aktiviert, auf der Höhe, bissig und willig, dieses Spiel zu gewinnen, dass es eine wahre Freude war. Noch am Freitag hatte ihnen genau diese letzte Konsequenz gegen hart spielende Dresdner gefehlt, um einen spielerisch limitierten Gegner zu bezwingen.

Zu alter Stärke finden

„Ich hoffe, dass wir wieder zu unserer Stärke finden“, sagte Ehrenberger denn auch nach dem Kaufbeuren-Spiel. Dafür nötig seien auch die eingespielten Specialteams, in denen es verletzungsbedingt immer wieder Umstellungen geben musste. „Heute waren wir wieder mit den alten Formationen auf dem Eis. Wir brauchen aber noch ein bisschen Zeit“, sagte der Towerstars-Coach. Andere Dinge klappten schon wieder wie zu besten Zeiten: „Wir waren heute von Anfang an präsent, haben gut mit dem Körper gespielt und gut verteidigt. Das ist die Basis, die wir brauchen, um erfolgreich zu spielen.“

Pikkarainen als Reservist

Keine Rolle derweil spielt im Moment Ilkka Pikkarainen. Der hünenhafte Finne war vor Saisonbeginn als Ersatz für den schwer verletzten Jakub Svoboda geholt worden – hatte anfangs vor des Gegners Tor eingeschlagen wie eine Bombe, dann aber stark nachgelassen. Seit Svoboda zurück ist, sitzt Pikkarainen als fünfter Ausländer draußen. „Wir haben die vier Ausländer beisammen, die von Anfang an geplant waren“, erklärte Ehrenberger: „Jetzt ist Kuba zurück. Er soll Spielpraxis kriegen, dass er auf sein Level zurückkommt.“ Hoffnungen, dass sich daran so schnell was ändert, macht er Pikkarainen keine: „Ich möchte nicht rotieren, so wie man das beim Fußball kennt.“

Allerdings weiß der Towerstars-Coach auch, wie schnell im Eishockey ein Ersatz her muss: „Wir haben noch ein paar Spiele zu spielen.“