Verband: Breakdance öffnet Tanzsport Tür zu Olympia

In der bevorstehenden Aufnahme von Breakdance ins Programm der Olympischen Spiele 2024 in Paris sieht der in Deutschland zuständige Verband TAF ein vielversprechendes Signal an den Tanzsport insgesamt.

„Damit öffnet sich die Tür zu Olympia“, sagte TAF-Präsident Ralf Josat der Deutschen Presse-Agentur. Er hält die Aufnahme weiterer tanzsportlicher Disziplinen ins Programm der Spiele für möglich.

Wenn das Internationale Olympische Komitee im kommenden Jahr zustimmt, geht es in der französischen Metropole in fünf Jahren erstmals um Gold, Silber und Bronze in einem Tanzsport - abgesehen vom Eistanz. Die Aussichten für Deutschland schätzt Josat bei diesem Wettbewerb nicht als aussichtsloa ein, wenngleich sich kein Athlet seines Verbandes für die Wettbewerbe bei den Olympischen Jugendspielen im vergangenen Jahr in Buenos Aires qualifiziert hatte. „Talente können innerhalb von ein, zwei Jahren ganz oben sein“, sagte er.

