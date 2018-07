Verärgerter Powell erfüllt Doping-Meldepflicht

Ex-Weltrekordler Asafa Powell ist wütend und fühlt sich durch seinen jamaikanischen Leichtathletik-Verband (JAAA) ausgebremst. „Es ist wirklich mies, wie unser eigenes Land uns bekämpft und ein anderer es stoppen muss“, sagte der 26 Jahre alte Sprinter dem „Jamaica Observer“.

„Ich werde das so schnell nicht verarbeiten können“. polterte Powell weiter. Er und 100-Meter-Olympiasiegerin Shelly-Ann Fraser sowie vier weitere Athleten waren unentschuldigt nicht beim gemeinsamen Trainingslager des Verbandes in Nürnberg erschienen. Stattdessen trainierte das Sextett im italienischen Lignano, rund 100 Kilometer von Venedig entfernt. Daraufhin wollte der JAAA Powell und Co. von den Weltmeisterschaften in Berlin ausschließen. Auf Drängen des Weltverbandes IAAF sah Jamaika jedoch von einem Ausschluss ab, erwägt aber, nach der WM Sanktionen zu verhängen.

Korrekt hat die Gruppe um Powell vor der WM die Meldepflicht für Doping-Kontrollen erfüllt. „Sie haben ihre Angaben gemacht. Wir wussten, wo sie sich aufhalten“, erklärte IAAF-Sprecher Nick Davies auf dpa-Anfrage.

Der drittschnellste Sprinter in dieser Saison (9,88 Sekunden) fürchtet, nach dem Beinahe-Rauswurf in Berlin nicht mehr richtig auf Touren zu kommen und bei der WM nun weit hinter Jamaikas Super-Renner Usain Bolt sowie dessen US-Herausforderer Tyson Gay hinterher zu laufen. „Ich werde mein Bestes geben, aber mir geht es nicht gut und ich fühle mich im Mannschaftsquartier nicht wohl“, klagte Powell, der nach 2003 und 2007 den dritten Versuch unternimmt, seine erste WM- Einzelmedaille zu gewinnen. Außerdem wisse er nicht, ob er und seine fünf Trainingskollegen im Athletenhotel „Berlin, Berlin“ bleiben können: „Ich möchte bleiben, weiß aber nicht, ob der Verband etwas dagegen hat.“

Powell will nie etwas davon gewusst haben, dass das Trainingslager seines Verbandes in Nürnberg eine Pflichtveranstaltung für alle WM- Starter Jamaikas gewesen ist. „In dem Anmeldeformular, dass wir ausfüllen mussten, stand nichts davon, dass das Trainingscamp vor der WM verbindlich vorgeschrieben war“, meinte er. Der Technische Direktor der Jamaikaner, Don Quarrie, widersprach dieser Darstellung. Die Teilnahme an Trainingslagern des Verbandes vor großen Titelkämpfen sei seit Jahren Pflicht. „Dabei soll die Team-Moral gestärkt und für die Staffel trainiert werden. Außerdem wollen wir wissen, wer verletzt ist“, sagte Quarrie. „Doch es gibt Leute, die diese Regel nicht einhalten wollen.“