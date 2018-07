Veh/ Reinhardt: HSV-Kapitän Jarolim überrascht

Hamburg (dpa) - Kapitän David Jarolim fiel aus allen Wolken, als er im Urlaub von den Personalentscheidungen beim Hamburger SV hörte.

„Über Veh wurde nie öffentlich gesprochen, und Reinhardt ist die noch größere Überraschung“, sagte der Mittelfeldspieler der „Bild“-Zeitung. Kurz zuvor war Armin Veh als neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten HSV vorgestellt worden. Der 34 Jahre alte Bastian Reinhardt, der zuletzt auf eine Fortsetzung seiner Profi- Karriere gehofft hatte, übernimmt den Posten des Sportchefs.

Mit Veh als Trainer hat Jarolim in seiner achten Saison in Hamburg Großes vor. „Ohne Europapokal müssen wir uns die Qualifikation für die Champions League als Ziel setzen“, sagte der Tscheche, der am neuen Coach dessen Philosophie schätzt: „Er will Fußball spielen“. Seinem ehemaligen Mitspieler Reinhardt traut Jarolim eine längere Amtszeit als Sportchef zu. „Basti ist klar im Kopf. Er wird für die Aufgabe alles tun.“

Veh kümmert sich bereits um die Personalplanungen für die neue Saison. Während er den Angriff mit Mladen Petric, Ruud von Nistelrooy und Paolo Guerrero als gut besetzt ansieht, will er Mittelfeld und vor allem in der Abwehr nachbessern. Für die rechte Seite im Mittelfeld ist weiterhin der neun Millionen Euro teure Ibrahim Afellay vom PSV Eindhoven erste Wahl. In der Verteidigung müssen die Hamburger Reinhardt und Nationalspieler Jerome Boateng ersetzen.