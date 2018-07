Vater Özil: „An Mesuts Stelle würde ich zurücktreten“

Hat Mesut Özil in der deutschen Nationalmannschaft noch eine Zukunft? DFB-Direktor Oliver Bierhoff war zuletzt von dem Mittelfeldspieler abgerückt.

In der Bild am Sonntag meldet sich jetzt der Vater von Mesut Özil, Mustafa, zu Wort. Er sagt: „Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich sagen: Schönen Dank, aber das war es! Dafür ist die Kränkung dann doch zu groß. An Mesuts Stelle würde ich zurücktreten“.

Having to leave the World Cup already after the group stage hurts so much. We just weren't good enough. I'll need some time to get over it. #SayNoToRacism #Worldcup #Russia2018 #M1Ö pic.twitter.com/mFOOhYQZen— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 29. Juni 2018