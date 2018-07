Vancouver nach 7:3-Sieg dicht vor NHL-Finale

Vancouver (dpa) - Die Vancouver Canucks mit dem deutschen Nationalspieler Christian Ehrhoff haben in Nordamerikas Eishockey-Liga NHL einen weiteren Schritt Richtung Stanley-Cup-Finale gemacht.

Das Top-Team der Vorrunde düpierte daheim die San Jose Sharks mit 7:3 und liegt somit in der „best of seven“-Serie mit 2:0 vorn. Nachdem Vancouver mit einer 3:2-Führung ins Schlussdrittel ging, überrannten die Canucks in den letzten 20 Minuten die Gäste regelrecht und erhöhten innerhalb von knapp neun Minuten auf 7:2. Abwehrspieler Ehrhoff hatte im ersten Drittel den Treffer zum 2:1 von Raffi Torres mit seinem neunten Playoff-Assist vorbereitet. In den beiden kommenden Partien hat San Jose Heimrecht.