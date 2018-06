Van Persie beschert van Gaal erfolgreichen Auftakt

Amsterdam (dpa) - Ausgerechnet Robin van Persie hat dem neuen niederländischen Fußball-Nationaltrainer Louis van Gaal einen erfolgreichen Auftakt in die WM-Qualifikation bereitet.

Der Stürmer von Manchester United erzielte in der 17. Minute das wichtige Führungstor beim 2:0 (1:0) gegen die Türkei in Amsterdam. Den Endstand stellte Luciano Narsingh (90.+3) her.

Der frühere Bayern-Trainer van Gaal hatte feste Größen wie Rafael van der Vaart (Hamburger SV), Nigel de Jong (AC Mailand) und Gregory van der Wiel (Paris St. Germain) zu Hause gelassen. Zudem hatte der Bondscoach angekündigt, im Sturm auf den Schalker Klaas-Jan Huntelaar setzen zu wollen. Doch in der Startelf überraschte van Gaal schließlich mit van Persie - Huntelaar blieb auf der Bank. Bayern Münchens Dribbler Arjen Robben spielte durch.

UEFA-Statistik