Van Gaal will nochmals Nationaltrainer werden

München (dpa) - Louis van Gaal will nach dem FC Bayern München zum Abschluss seiner Trainer-Laufbahn noch einmal eine Fußball-Nationalmannschaft betreuen.

„Ich will noch einmal Nationaltrainer sein und an einem großen Turnier teilnehmen. Das fehlt mir noch“, sagte der 58 Jahre alte Niederländer in einem Interview mit der Münchner „Abendzeitung“. Als Ziel käme dabei für ihn nicht unbedingt erst die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien infrage. „Europameisterschaft 2012, das wäre auch ein schöner Abschluss“, erklärte van Gaal. Als Nationaltrainer seines Heimatlandes Niederlande hatte er die Qualifikation für die WM 2002 in Südkorea und Japan verpasst. Es war die bislang bitterste Enttäuschung in seiner Trainer-Karriere.

Beim FC Bayern, bei dem er noch bis 2011 unter Vertrag steht, will van Gaal spätestens am Ende seines ersten Dienstjahres einen großen personellen Schnitt vollziehen. „Nach dieser Saison werde ich im Kader selektieren, vielleicht auch schon im Winter“, sagte der Coach in einem „tz“-Interview. Vorrang habe aber, Spieler abzugeben. Ein Top-Kandidat dafür ist schon in der Winterpause Weltmeister Luca Toni. „Er hat gesagt, dass er sich einen anderen Verein suchen will“, meinte van Gaal. Der Italiener sei insofern am Zug: „Er muss eine Wahl treffen“, ergänzte der Coach.