Van Gaal baut vor: „Erwartungen sind so groß“

München (dpa) - Meisterschaft, Pokal und sogar fast das Triple als Krönung - nach seinem nahezu perfekten ersten Jahr beim FC Bayern München baut Fußball-Trainer Louis van Gaal vor und bremst vorsorglich die Euphorie.

„Die Erwartungen sind nun so groß, dass es schwer wird, ihnen zu entsprechen“, erklärte der Meistercoach in der „Bild“-Zeitung. „Ich weiß schon jetzt, dass mein zweites Bayern-Jahr noch schwieriger wird als mein erstes“, sagte der Niederländer - und machte sich auf in den Sommerurlaub in „mein Paradies“ an der portugiesischen Algarve.

„Eine schöne Saison liegt hinter uns. Sie war deshalb so schön, weil wir nicht nur erfolgreich waren, sondern auch sympathisch geworden sind“, sagte van Gaal im Rückblick auf seine erste Spielzeit beim deutschen Fußball-Rekordmeister. Doch nicht zuletzt wegen der WM werde es in der kommenden Saison nicht einfacher. 13 Spieler seines künftigen Kaders seien in Südafrika im Einsatz, erinnerte van Gaal - mit dem gewohnten Nebeneffekt: „Sie alle werden später in die Vorbereitung einsteigen.“

„Jetzt gibt es reichlich neue Ziele. Wir können noch immer etwas verbessern“, sagte van Gaal weiter. Doch nach dem fast rundum gelungenen ersten Jahr gehe es nun darum, die Erwartungen der Fans zu managen. „Denn die Voraussetzungen sind nicht optimal für den FC Bayern. „Wir haben zwar das größte Budget in Deutschland, aber ich schon viele Male erlebt, dass nicht immer das größte Budget gewinnt.“

Kritik musste sich unterdessen Nationalstürmer Mario Gomez gefallen lassen. „Gomez ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel“, betonte Bayern-Ehrenpräsident Franz Beckenbauer in der „Sport Bild“. „Er ist der einzige, der sich wohl nicht so weiterentwickelt hat wie der Rest der Mannschaft.“

Gomez war im vergangenen Sommer vom Liga-Konkurrenten VfB Stuttgart an die Isar gewechselt, konnte sich dort in seiner ersten Saison aber nicht durchsetzen. „Ich habe sicher nicht die Hauptrolle gespielt“, räumte der Angreifer ein, der es in der kommenden Saison beim FC Bayern allen zeigen will.