Van Almsick sieht sich nicht als Schwimm-Präsidentin

Von Schwäbische Zeitung und Bernd Baur

In der Gesamtgemeinde Schwendi werden nach der Sommerpause vom Gemeinderat die Ortsvorsteher gewählt. In allen vier Ortschaftsräten haben in den vergangenen Wochen Wahlen stattgefunden, die als Beschlussempfehlungen für das Ratsgremium gelten. Demnach werden die Teilgemeinden Orsenhausen mit Dr. Werner Jans und Sießen im Wald mit Wolfgang Thanner zwei neue Ortsvorsteher an ihrer Spitze erhalten.

Bewährte Kräfte werden die Arbeit in Bußmannshausen und Schönebürg fortsetzen.