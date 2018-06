Valencia leiht Chilenen Vargas vom SSC Neapel aus

Madrid (dpa) - Der spanische Fußball-Erstligist FC Valencia hat den chilenischen Nationalstürmer Eduardo Vargas vom SSC Neapel ausgeliehen.

Der 24-Jährige werde nach der medizinischen Untersuchung einen Vertrag bis Saisonende unterzeichnen, teilte der Tabellen-Neunte der Primera División in Valencia mit. Zuletzt hatte Vargas auf Leihbasis in Brasilien bei Gremio Porto Alegre gespielt, wo er in 18 Pflichtspielen fünf Tore erzielte.

Er freue sich auf die neue sportliche Herausforderung, wurde der Südamerikaner auf der Homepage des Clubs zitiert. „Ich bin sehr stolz, dass ein so wichtiger Verein wie Valencia sich so sehr für mich interessiert hat. Ich will das Vertrauen mit großen Leistungen zurückzahlen“, erklärte der Mann, der in 26 Länderspielen zehn Mal traf und mit Chile bei der WM 2014 in Brasilien auf Weltmeister Spanien, die Niederlande und Australien trifft.

Mitteilung des FC Valencia, Spanisch