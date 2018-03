Usami bewahrt Düsseldorf vor erneuter Niederlage

Tabellenführer Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga durch einen Treffer von Takashi Usami in der 77. Minute die zweite Niederlage in Serie vermieden.

Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel musste sich allerdings mit einem 1:1 (0:1) im Heimspiel gegen Greuther Fürth begnügen. Eine Woche nach dem 1:3 gegen Union Berlin benötigte die Fortuna lange, um zu ihrem Rhythmus zu finden. Die Gäste gingen vor 23 849 Zuschauern in der Esprit-Arena durch einen direkten Freistoß von Maximilian Wittek (10. Minute), den Rouwen Hennings per Kopf verlängerte, in Führung.