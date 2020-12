US-Zeitungen: Cleveland Indians trennen sich von ihrem Namen

Von Schwäbische Zeitung

Das Lüften ist eine wichtige Maßnahme im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus, das gilt auch an Weihnachten, wenn sich Familien treffen. Aber wie lüftet man am besten? Und was bringen Lüftungsanlagen und Filtrationsgeräte? Birgit van Laak sprach mit Michael Haibel, Professor für Lüftungs- und Klimatechnik an der Hochschule Biberach und Mitglied des vom Land Baden-Württemberg einberufenen Expertenkreises Aerosole.

Herr Professor Haibel, wie machen Sie es zu Hause: Sind Sie am Stoßlüften oder nutzen Sie eine Lüftungsanlage oder ...