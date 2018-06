US-Team schlägt Kanada in dramatischem WM-Duell

Helsinki (dpa) - Das Eishockey-Team der USA hat bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Schweden erfolgreich Revanche für das verlorene Olympia-Finale von 2010 genommen. Das US-Team gewann in Helsinki gegen Kanada in einem dramatischen Spiel mit 5:4 (1:1, 1:1, 2:2) nach Verlängerung.

Das entscheidende Tor in dem Prestigeduell erzielte Kapitän Jack Johnson vom NHL-Club Columbus Blue Jackets in der zweiten Minute der Verlängerung.

Vor zwei Jahren hatte Kanada in Vancouver durch ein 3:2 nach Verlängerung über die USA olympisches Gold gewonnen. Wie 2010 schenkten sich die Erzrivalen auch in diesem WM-Vorrundenspiel nichts. Das Spiel wogte hin und her. Im Schlussdrittel wurde es dramatisch. Nach Toren von Jim Slater (2.) und Johnson (34.) für die USA sowie John Tavares (7.) und Jeff Skinner (28.) für Kanada gingen die US-Boys nach dem zweiten Seitenwechsel zweimal in Führung.

Das Unterzahltor von Patrick Dwyer (47.) glich Jungstar Evander Kane von den Winnipeg Jets kurz darauf aus (50.). Als Nate Thompson von Tampa Bay Lightning die USA zum 4:3 in Front brachte (57.), sah das US-Team schon wie der sichere Sieger aus. Duncan Keith aus Chicago fand indes kurz vor dem Ende doch noch die Lücke (59.) und sicherte den kanadischen Supertalenten immerhin noch einen Punkt.

Pechvogel des Abends war der 21 Jahre alte Torjäger Tavares von den New York Islanders, der eine Sekunde vor dem Ende der regulären Spielzeit wegen Spielverzögerung auf die Strafbank musste. Kurz bevor die Strafe ablief, schlug Johnson mit seinem bereits dritten WM-Tor zu.