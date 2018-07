US Open: Williams und Stosur im Halbfinale

New York (dpa) - Die dreimalige Siegerin Serena Williams und die Australierin Samantha Stosur haben als erste Tennisspielerinnen das Halbfinale der US Open in New York erreicht.

Williams gewann am Donnerstag 7:5, 6:1 gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa und trifft nun entweder auf Andrea Petkovic oder die Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki aus Dänemark. Die letztjährige French-Open-Finalistin Stosur gewann 6:3, 6:3 gegen die Russin Vera Swonarewa und erreichte ihr erstes Halbfinale in New York. Gegnerin ist nach dem Sieg über die Weltranglisten-Zweite entweder Angelique Kerber oder die Italienerin Flavia Pennetta.