US Open: Djokovic nach Sieg gegen Nishikori im Achtelfinale

Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat bei den US Open trotz eines Satzverlustes gegen den Japaner Kei Nishikori das Achtelfinale erreicht. Der 34 Jahre alte Serbe kam am Samstag zu einem 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, 6:2-Erfolg gegen den Finalisten von 2014. Auf dem Weg zum Grand Slam trifft Djokovic nun in der Runde der besten 16 auf den an Nummer 21 gesetzten Russen Aslan Karazew oder Jenson Brooksby aus den USA. Nach seinen Siegen in Melbourne, Paris und Wimbledon will Djokovic in New York unbedingt auch das vierte Grand-Slam-Turnier der Saison gewinnen. Das gelang vor ihm bei den Herren zuletzt dem Australier Rod Laver im Jahr 1969.

© dpa-infocom, dpa:210905-99-97386/2