US-Bobpilotin Meyers Taylor verlässt Quarantäne-Hotel

Sie werde nicht mehr lange isoliert sein, sagte die Wintersportlerin dem TV-Sender NBC. Sie werde bald in einem anderen Hotel sein und mit dem Training beginnen. Die 37-Jährige hatte bereits mitgeteilt, dass ein PCR-Test vom Vortag negativ ausgefallen sei. Um bei Olympia aus der Quarantäne zu kommen, muss an den ersten zehn Tagen ein zweiter Test innerhalb von 24 Stunden ebenfalls negativ sein.

Die mehrmalige Weltmeisterin hatte in den sozialen Netzwerken von ihrer Infektion berichtet, konnte deshalb bei der Eröffnungsfeier nicht wie vorgesehen als Fahnenträgerin das US-Team anführen.

Das erstmals bei diesen Spielen ausgetragene Monobob-Rennen ist für den 13./14. Februar terminiert, die Trainingsläufe dafür beginnen am 10. Februar. Im Zweierbob will Meyers Taylor am 18./19. Februar an den Start gehen. Nach einer Bronze- und zwei Silbermedaillen hofft sie auf ihr erstes olympisches Gold.

© dpa-infocom, dpa:220205-99-991961/4

© dpa-infocom, dpa:220205-99-991961/4