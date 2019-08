Uruguays Star Forlán hört mit 40 Jahren auf

Wohnraum ist knapp, zugleich stehen Immobilien leer. Schlechte Erfahrungen mit Mietern, Erbstreitigkeiten oder Ferienvermietung sind nur einige der Gründe dafür. Seit 2013 können Kommunen mit dem sogenannten Zweckentfremdungsverbot gegen unbegründeten Leerstand vorgehen. Doch nur wenige Städte setzen das Verbot um.

Eine Straße in Allmannsweiler, einem Wohnviertel mitten in Friedrichshafen. Es ist eine wohlhabende Gegend – fast lückenlos reiht sich Haus an Haus.