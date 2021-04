Urs Fischer verteidigt Trainer-Wechsel: „völlig normal“

Von Aalener Nachrichten

Das Polizeipräsidium Ulm hat sich am Donnerstag mit einer Vermisstenmeldung an die Öffentlichkeit gewandt. Seit vergangenem Samstag wird die 17-jährige Aya Mustafa aus Salach (Landkreis Göppingen) vermisst. Zuletzt soll sie sich an eben diesem Samstag, 10. April, bei ihrer Familie in Salach aufgehalten haben. Laut Polizeiangaben verließ sie gegen 12 Uhr das Haus. Seither ist sie verschwunden.

Angehörige und die Polizei fürchten nun um ihre Gesundheit und können nicht ausschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet, ...