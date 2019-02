Unnötige Niederlage: DBB-Team verliert in Israel

Ohne die NBA-Stars um Dennis Schröder haben die deutschen Basketballer in der WM-Qualifikation eine unnötige zweite Niederlage kassiert.

Das bereits für die Endrunde in China qualifizierte Team von Bundestrainer Henrik Rödl verlor in Tel Aviv nach mäßiger Leistung mit 77:81 (35:36) gegen Israel.

Bei neun Siegen aus elf Qualifikationsspielen braucht die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds einen Erfolg über das starke Griechenland am Sonntag in Bamberg für den angestrebten Gruppensieg. Dieser würde eine bessere Ausgangslage bei der Auslosung für die Weltmeisterschaft in China (31. August bis 15. September) bedeuten.

Beste Werfer für die Gäste waren Spanien-Legionär Andreas Obst und Niels Giffey von ALBA Berlin mit jeweils 16 Punkten. Bei seinem Comeback zeigte auch Paul Zipser eine starke Leistung, kam auf 15 Zähler, musste aber angeschlagen vom Parkett. Erstmals seit September 2016 stand der 25-Jährige wieder im Nationaltrikot auf dem Parkett - und führte sich gleich bestens ein.

Im ersten deutschen Angriff traf Zipser seinen Dreipunktewurf und präsentierte sich auch danach selbstbewusst. Der frühere Spieler der Chicago Bulls steht nach Auslaufen seines NBA-Vertrags und überstandener hartnäckiger Fußblessur inzwischen in Spanien unter Vertrag.

Wie schon bei den vorigen beiden Qualifikationsspielen musste Rödl erneut auf seine NBA-Akteure wie Schröder und Maxi Kleber verzichten, weil die nordamerikanische Profiliga nicht pausiert. Maodo Lo und Danilo Barthel sollen nach dem Euroleague-Einsatz für den FC Bayern bei Real Madrid am Freitag noch rechtzeitig für das Duell mit den starken Griechen zum Team stoßen.

So zeigte die deutsche Mannschaft in ungewohnter Formation vor allem in der Verteidigung zunächst noch Abstimmungsprobleme, gestattete den Israelis leichte Korberfolge. „Wir brauchen defensiv etwas mehr“, forderte Rödl beim Stand von 26:27 Mitte des zweiten Viertels.

Vorne trafen die Deutschen ihre Distanzwürfe nicht, Zipser versenkte hingegen seine ersten drei Dreier-Versuche und hielt die Partie so offen. Zu Beginn des dritten Abschnitts musste der Heidelberger allerdings angeschlagen vom Feld und kehrte nicht mehr zurück.

Im letzten Abschnitt setzte sich Israel zunächst bis auf acht Punkte Vorsprung ab. Vor allem Obst führte das deutsche Team noch einmal auf 77:79 heran, doch der 22-Jährige vergab nach einem Ballverlust des Heimteams den Wurf zum möglichen Sieg.

Deutsche Nationalmannschaft

Tabellen und Infos zur WM-Qualifikation

Basketball-WM 2019 in China

Modus WM 2019

Infos zur WM-Auslosung