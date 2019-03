Unions Ruhnert über politisches Amt: Wissen, wo man herkommt

Sturmtief Eberhard fegte am Sonntag über den Südwesten hinweg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte davor, ins Freie zu gehen. „Die Bevölkerung mit schweren, ja orkanartigen Böen rechnen“, sagte Meteorologe Clemens Steiner am Sonntagmorgen. Nicht bloß im Bergland, sondern in allen Bereichen des Südwestens müsse mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde gerechnet werden. Die Gefahr vor herumfliegenden Gegenständen sollte jeder Ernst nehmen, so Steiner.