Union-Trainer Fischer lässt Karius-Debüt gegen Mainz offen

Respektlos. Chaotisch. Eine Farce. In der Geschichte amerikanischer Präsidentschaftsdebatten dürfte mit dem Duell, das Donald Trump und Joe Biden in Cleveland austrugen, der Tiefpunkt erreicht worden sein. Von einer Debatte im herkömmlichen Sinne, vom Diskutieren über Inhalte, über Programme, konnte schon nach wenigen Minuten keine Rede mehr sein. Stattdessen stand der Abend ganz im Zeichen persönlicher, beleidigender Attacken. Was vor allem am Amtsinhaber lag.