Union-Neuzugang Kruse: Nicht für das Nachtleben in Berlin

Sechs Corona-Neuinfektionen in Bad Wurzach, vier in Leutkirch, zwei in Isny – das sind die aktuellen Zahlen, die das Ravensburger Landratsamt am Freitag mitgeteilt hat. Die zwölf Betroffenen waren demnach zwischen Dienstag und Freitag positiv auf das Virus getestet worden und befinden sich nun in häuslicher Quarantäne.

Für den gesamten Landkreis meldete die Behörde im genannten Zeitraum 13 Ansteckungen, fünf weitere Betroffene gelten inzwischen wieder als gesund.