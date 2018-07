Union leiht Stürmer Terodde vom 1. FC Köln aus

Berlin (dpa) - Der 1. FC Union Berlin hat sich mit dem 1. FC Köln auf die Ausleihe des Stürmers Simon Terodde geeinigt. Das teilte der Berliner Fußball-Zweitligist mit.

Der 23-Jährige soll den Abgang des Berliner Rekordtorschützen Karim Benyamina kompensieren, der bei Union keinen neuen Vertrag erhalten hatte. Terodde kam für die „Geißböcke“ bisher überwiegend im U23-Team in der Regionalliga West zum Einsatz und erzielte in 51 Partien 20 Tore. In der laufenden Saison gelangen ihm 12 Treffer in 21 Spielen. Zudem sammelte er erste Bundesliga-Erfahrungen bei fünf Einsätzen für die Kölner Lizenzmannschaft. Terodde ist der zweite Neuzugang bei den Köpenickern nach dem Ingolstädter Markus Karl.