Union Berlin stellt Antrag für Fan-Zulassung gegen Leipzig

Der 1. FC Union Berlin hofft auf eine Fan-Rückkehr am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig. Wie die Eisernen mitteilten, wurde beim Berliner Senat ein entsprechender Antrag für ein Pilotprojekt zur Zuschauerrückkehr gestellt.

Sollte der Antrag bewilligt werden, könnten bei notwendiger Einhaltung der Abstandsregeln am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) maximal 5000 Besucher im Stadion an der Alten Försterei dabei sein. „Die Partie am 34. Spieltag der Fußballbundesliga möchte der 1. FC Union Berlin nutzen, um die Durchführbarkeit von Veranstaltungen zu testen, die eine Rückkehr für getestete, geimpfte oder von einer Corona-Erkrankung genesene Personen ins Stadion vorsieht“, hieß es in der Mitteilung.

Die Ticketvergabe soll bereits am Montag vorbehaltlich der Genehmigung per Losverfahren erfolgen. Für Union Berlin geht es als Tabellen-Siebtem im letzten Saisonspiel sportlich noch um die Qualifikation für die europäische Conference League.

Die Eisernen setzen in der Pandemie-Zeit seit langem auf Konzepte für eine Zuschauer-Rückkehr. Ein Ende März ausgearbeiteter Plan mit anderen Berliner Vereinen wie den Berlin Volleys und den Eisbären Berlin hatte ein konkretes Pilotprojekt bereits vorgesehen. Die damals steigenden Inzidenzzahlen verhinderten aber letztlich ein Spiel vor Fans Mitte April gegen den VfB Stuttgart.

