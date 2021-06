Union Berlin holt Bielefelder Voglsammer

Der 1. FC Union Berlin hat Andreas Voglsammer unter Vertrag genommen. Wie die Wuhlheider bekanntgaben, kommt der 29-jährige Mittelstürmer ablösefrei von Bundesliga-Konkurrent Arminia Bielefeld.

Über die Länge der Vertragslaufzeit machte Union keine Angaben. Voglsammer ist bereits die achte Verpflichtung der Berliner für die kommende Saison.

Der gebürtige Rosenheimer spielte im Nachwuchsbereich der U17 bis U19 beim FC Bayern München. 2010 schloss er sich der Nachwuchsabteilung des Karlsruher SC an und feierte im gleichen Jahr sein Profidebüt in der 2. Bundesliga. Über 1860 Rosenheim, die SpVgg Unterhaching und den 1. FC Heidenheim ging es für Voglsammer 2016 zu Arminia Bielefeld. In 163 Pflichtspielen gelangen ihm dort 49 Tore.

„Nach fünfeinhalb Jahren bei der Arminia, in denen wir mit dem Aufstieg in die Bundesliga und dem anschließenden Klassenerhalt sehr erfolgreich waren, möchte ich noch einmal zu neuen Ufern aufbrechen. Union kenne ich aus vielen Spielen als Gegner. Der Weg, den die Mannschaft und der Verein in den letzten Jahren genommen haben, ist beeindruckend“, sagte Voglsammer zu seinem Wechsel.

Bei Union freut man sich auf einen robusten und kraftvollen Stürmer. „Wir sind überzeugt davon, dass seine Spielweise gut zu uns passt. Er ist selbst torgefährlich, spielt aber jederzeit mannschaftsdienlich. Einen solchen Stürmer ablösefrei verpflichten zu können, freut uns sehr“, kommentierte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, die Verpflichtung.

© dpa-infocom, dpa:210610-99-942900/2

Union-Mitteilung