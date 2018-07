Unglaublich: Kerber im US-Open-Halbfinale

New York (dpa) - Unglaublich, aber wahr: Als erste Deutsche seit Steffi Graf vor 15 Jahren steht Angelique Kerber im Halbfinale der US Open und hat damit für eine riesige Tennis-Überraschung gesorgt. Die Kielerin gewann in New York 6:4, 4:6, 6:3 gegen die Italienerin Flavia Pennetta.

Kerber trifft am Samstag auf die Australierin Samantha Stosur. Die 23-Jährige war im bislang wichtigsten Match ihrer Karriere nichts von Nervosität anzumerken. Sie behielt gegen die einstige Nummer zehn der Welt in einem langen Spiel zur 4:3-Führung ebenso die Nerven wie beim ersten Satzball. Dort gelang der Linkshänderin aus der Bedrängnis ein Passierball zum 6:4.

Auf dem nur mäßig besuchten Außenplatz 17 lag Kerber im zweiten Satz nach einem Break-Festival schon 4:2 vorn, machte dann aber mehr Fehler, während Pennetta ihre Erfahrung ausspielte. Die 29-Jährige führte im entscheidenden Satz 2:0, Kerber schaffte aber noch die Wende und sank nach dem Matchball auf die Knie.

Nach dem Halbfinal-Einzug zeigte sich Angelique Kerber überrascht und perplex über den mit Abstand größten Erfolg ihrer Karriere. „Mein Ziel war, in die zweite oder dritte Runde zu kommen, jetzt bin ich im Halbfinale. Es ist unglaublich. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll“, erklärte Kerber. „Zehn Minuten später hatte ich schon 50 SMS und 60 E-Mails. Ich habe mein Handy ausgemacht, es war zu viel“, berichtete die 92. der Weltrangliste.

Kerber-Gegnerin Stosur gewann 6:3, 6:3 gegen die Russin Vera Swonarewa. Die letztjährige French-Open-Finalistin steht ebenfalls zum ersten Mal unter den letzten Vier in Flushing Meadows.