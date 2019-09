Ungeschlagener Spitzenreiter - wieso die Stimmung beim VfB Stuttgart dennoch nicht die Beste ist

Von Schwäbische Zeitung

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind zwei Insassen aus dem Bezirkskrankenhaus in Günzburg abgehauen. Das teilt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Montagmorgen mit.

Mit Fotos hoffen die Ermittler nun auf Hinweise auf den Aufenthaltsort der beiden Männer, die wegen Diebstahls im Krankenhaus untergebracht waren.

Einer der beiden soll nach Angaben der Polizei gegen 1.22 Uhr einer Bediensteten des Krankenhauses aus noch nicht abschließend geklärten Umständen einen spitzen selbst angefertigten Gegenstand ...