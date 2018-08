Underdogs und Hoffnungsträger - Der Bundesliga-Samstag

Nach dem Todesfall durch ein explodierendes Akkuladegerät gibt ein Experte der Universität in Ulm Tipps, wie Verbraucher einen solchen Zwischenfall vermeiden können.

In Hamburg war ein Mann gestorben, nachdem in unmittelbarer Nähe ein Akkuladegerät für zwei AA-Batterien explodiert waren. Eine Batterie wurde durch die Explosion aus dem Gerät gepresst und traf den Mitarbeiter einer Solartechnikfirma wie ein Projektil in die Brust. Der Mann starb an den Folgen der Verletzung, nachdem Rettungssanitäter ihn zunächst reanimiert und ins ...