Umbau des Bernabéu-Stadions beginnt nach Saisonende

Der Ringer Peter Öhler ist am Dienstag vor dem Amtsgericht Tuttlingen am Dienstag freigesprochen worden. Dem ehemaligen Athleten des ASV Nendingen war vorgeworfen worden, 2016 vor einem internationalen Wettkampf in Dänemark gegen das Anti-Doping-Gesetz verstoßen zu haben. Die Vorsitzende, Richterin Larissa Terlecki, sah allerdings keine Beweise dafür, dass sich Öhler tatsächlich des sogenannten Selbstdopings strafbar gemacht hatte.

