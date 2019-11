Ulreich zum Reservisten-Dasein: Alter hat geholfen

Von Schwäbische Zeitung

Insgesamt 40 Schüler haben am Bischof-Sproll-Bildungszentrum (BSBZ) in Rißegg das Zeugnis der allgemeine Hochschulreife erlangt. Die entsprechenden Dokumente gab es bei der Abiturfeier. Pfarrer Paul Odoeme hat beim Abiturgottesdienst in Anlehnung an das Buch „Tobit“ den Schülern weit über die Schulzeit hinaus gute Begleiter, vor allem aber Gott als den Begleiter im Leben, zugesprochen.

Das Gesamtergebnis war auch beim mittlerweile siebten Abitur am Bischof-Sproll-Gymnasium, wie die Schule abgekürzt bezeichnet wird, mit einem ...