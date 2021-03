Ulms Basketballtrainer Lakovic kann die Sonne nicht genießen

Ein klein wenig stolz sind die Verantwortlichen von Ratiopharm Ulm schon, wenn sie auf den aktuellen Kader der Chicago Bulls blicken. Der mehrmalige Meister der nordamerikanischen Profiliga NBA, wo einst der legendäre Michael Jordan spielte, hat inzwischen drei ehemalige Ulmer Spieler in seinen Reihen. John Bryant, 2009/10 Spieler in Ulm, ist Assistenztrainer der Bulls. Und in der gerade zu Ende gegangenen Transferperiode verpflichtete Chicago den ehemaligen Ulmer Center Daniel Theis (2012 bis 2014 in Ulm) sowie Javonte Green, der 2018/19 das Ulmer Trikot trug. „Wenn das Reisen wieder möglich ist, müssen wir uns dringend unsere Ulmer Filiale in Chicago anschauen“, sagt Ulms Geschäftsführer Thomas Stoll schmunzelnd.