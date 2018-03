Ulmer Basketballer im Pokal-Halbfinale gegen Bayern am Ende chancenlos

Zu viele Ballverluste, Unkonzentriertheiten und Fouls hatten sich die Ulmer im dritten Viertel geleistet. 30 kleine Illegalitäten waren es am Ende, so viele, dass Manager Thomas Stoll wütend war, denn alle hätte man ja nun auch nicht pfeifen müssen: „25 super Minuten. Dann ging etwas die Kraft aus. Reboundduell gewonnen. Zu viele offene Würfe nicht gemacht. Grandiose Stimmung. 36 Freiwürfe für die Bayern. Normal müssten wir die Referees morgen im Spiel um Platz 3 wieder sehen“, bilanzierte er sarkastisch auf Twitter. Stoll war mit der Schiedsrichterleistung nicht gerade einverstanden, klar, schließlich sind die Ulmer im Liga-Alltag neben Berlin mit 18 Fouls im Schnitt am fairsten.

Entscheidend waren die Referees nicht, das war spätestens beim Blick in Per Günthers Gesicht klar. Für den 30-jährigen Jungvater und Kapitän war das Heim-Final-Four nach jeweils zwei Niederlagen in Bundesliga- und Pokalfinals die fünfte große Chance, mit Ulm eine Trophäe zu gewinnen, wieder hatte er sie verpasst. Wenn man Preise als Maßstab nimmt, könnte der Liebling der deutschen Basketballfans zum Unvollendeten werden. Günther wirkte allerdings nicht wirklich frustriert, eher nachdenklich, selbstkritisch: „Unsere vier großen Siege in dieser Saison waren gegen Gran Canaria, Würzburg, Frankfurt und Gießen, das war alles. Da sollte man nicht erwarten, man müsste und könne die Bayern schlagen. Sie haben ja nicht mal überragend gespielt, dennoch hat es nicht gereicht, obwohl wir alles in die Waagschale geworfen haben. So ist das Leben. Ehrlich gesagt: Wir haben nichts dafür getan oder geleistet, hier in diesem Final Four sein zu dürfen. Andere waren bisher in dieser Saison besser.“

Tatsächlich müssen die Ulmer nach den jüngsten zwei Heimniederlagen wieder um den Playoff-Einzug in der Liga bangen, im April haben sie noch vier Auswärtsspiele in Serie. Hoffnung macht ihnen Isaac Fotu, mit 21 Zählern und 21 Effizienzpunkten ihr mit Abstand bester Mann. „Er spielt schon die ganze Saison gut“, lobte Leibenath, aber auch er wusste: Um die Münchner Millionentruppe zu schlagen, „hätte alles perfekt laufen müssen“. Soll heißen: Auch ein Center wie der lang verletzte Tim Ohlbrecht, der noch immer ein Schatten seiner früheren Form ist und nur zehn Minuten spielte, müsste in Topform sein, Trey Lewis (1/8) und Butler (3/10) zielsicherer, Luke Harangody nicht verletzt. Die Dreierquote müsste besser sein als 6/24, die Ballverluste geringer als 16 und „der Ball besser bewegt werden“. So sah es auch Leibenath, bloß: Perfekte Tage sind selten bei unperfekten Menschen. „Wir haben bis heute nicht den Beweis erbracht, gegen Bayern, Bamberg oder Berlin eine Playoffserie oder ein Finale gewinnen zu können“, sagte er. „Da kann man eben nicht von Augenhöhe reden. Trotzdem bin ich stolz auf meine Mannschaft. Wir waren 25 Minuten ebenbürtig.“

In der Kategorie „Hexenkessel“ bleiben die Ulmer immerhin Spitzenreiter in Deutschland. Man sei „anfangs zu nervös“ gewesen, „die Atmosphäre hier hat uns beeindruckt“, räumte Münchens Alex King ein, Ulm habe mit Abstand das lauteste Publikum der Liga. Nur das Team zum Sieg schreien, das war auch für die 6000 Menschen am Rand zu viel.

25 Minuten waren am Samstagnachmittag gespielt, als die Ulmer Basketballer letztmals gegen den souveränen Bundesliga-Herrscher FC Bayern führten, mit 48:47. Und dann? Glückte Alex King ein Dreier, legte Devin Booker in den Korb, trafen Booker und Regis Redding per Freiwurf und führte Braydon Hobbs den Gegner sogar vor: Münchens Spielmacher wartete allein vor dem Korb so lange mit dem Wurf, bis sich endlich eine Hand näherte, und lupfte den Ball dann aus Bauchhöhe ins Netz, als wäre er ein Hobbyspieler. Natürlich zog Hobbs ein Extrafoul, diesen Zusatzpunkt hatte er ja gewollt. Jared Cunningham, mit 22 Punkten überragender Mann der Gäste, legte noch zwei Freiwürfe nach, nur Da'Sean Butler hatte ihren 14-Punkte-Lauf kurz unterbrechen können. 50:61 hieß es somit nach 27 Minuten, „und wenn die Bayern einmal weggezogen sind, wird es unheimlich schwer“, sollte Ulms Trainer Thorsten Leibenath später sagen. Tatsächlich hatte sein Team in diesem so heiß ersehnten Pokal-Halbfinale keine Chance mehr. 73:84 (42:41) hieß es am Ende. In nur 150 Sekunden hatten die Bayern den kleinen Nachbarn Schachmatt gesetzt.